Milano come rinascita nel singolo "La parte migliore" di Peligro

Milano (askanews) - Racconta il cambiamento che si affronta quando da un piccolo paese di provincia ci si sposta in una grande città come Milano, ma anche e soprattutto il modo in cui un artista vive questa metamorfosi "La parte migliore", nuovo singolo del rapper milanese Peligro con la musica di Marco Zangirolami che esce l'11 maggio 2018. Insieme ai brani "Intro (Cronache di noi)" e "La cosa sbagliata", anticipa il nuovo album di inediti "Mietta sono io" in uscita il 25 maggio.

"Credo che per qualunque ragazzo di provincia l'incontro con la grande città sia un'esperienza particolare, che in qualche modo costringe a cambiare - spiega Peligro - Milano per me ha significato una rinascita, nel bene e nel male: nel viverla ho conosciuto una realtà che può accoglierti a braccia aperte, ma che è anche spietata nel suo non fermarsi ad aspettare quando senti il bisogno di tirare il fiato".

Appassionato di musica fin da piccolo, Peligro si dedica alla sua passione da quando aveva 14 anni. Il primo album "Scontento" è del 2011, l'Ep "Assoluto" del 2016. Nel 2017 si è esibito alla FluoRun di Milano, al Premio Lunezia (sezione Nuove Proposte) a Roma e Marina di Carrara, al Deejay On Stage a Riccione, su palchi storici come la Locanda Blues di Roma e il Bundalinda di Brugherio, e ha portato in giro per la Lombardia il suo repertorio con il rapper Kodiak e il dj Dany Rio.