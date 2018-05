Blitz antiterrorismo in diverse regioni italiane: 14 arresti

Roma, (askanews) - Vasta operazione antiterrorismo in diverse regioni: 14, complessivamente le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dai gip di Brescia e Cagliari su richiesta delle rispettive Procure Distrettuali Antimafia e Antiterrorismo, e 20 le perquisizioni domiciliari in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Sardegna.

Le operazioni, condotte da Guardia di finanza e polizia, hanno portato a individuare i soggetti ritenuti responsabili a vario titolo di supportare formazioni combattenti di matrice integralista islamica operanti in Siria. Le indagini hanno consentito di disarticolare un'associazione a carattere transnazionale, costituita da 10 siriani e finalizzata al riciclaggio e all'abusiva attività di erogazione dei servizi di pagamento in diversi paesi dell'Unione Europea ed extraeuropei. Per due di loro è stato contestato il reato di finanziamento al terrorismo.

Un'altra inchiesta, in Sardegna, ha portato la Digos di Sassari a individuare 4 militanti di origine siriana e marocchina accusati di far parte di una cellula di supporto dell'organizzazione qaedista Jabhat al Nusra, operante in Siria. Le accuse sono di associazione con finalità di terrorismo, finanziamento del terrorismo e intermediazione finanziaria abusiva.