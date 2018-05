Cannes, Farhadi, Cruz e Bardem presentano "Todos lo saben"

Roma, (askanews) - È stato "Todos lo saben", un dramma familiare firmato dall'iraniano Asghar Farhadi e ambientato in Spagna, ad aprire la settantunesima edizione del Festival di Cannes: il regista lo ha presentato assieme alla coppia d'oro del cinema iberico, Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti della pellicola.

Penelope Cruz interpreta Laura, spagnola andata a vivere in Argentina che torna al villaggio natale spagnolo per il matrimonio della sorella e ritrova Paco, interpretato da Bardem, vecchio amico d'infanzia ed ex fidanzato. Ma durante la festa la figlia adolescente di Laura scompare, e questo fatto tragico costringerà tutti i protagonisti a fare i conti con le loro vite.

L'attrice spagnola, 44 anni e premio Oscar come miglior attrice non protagonista per Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, ha avuto parole di grande elogio per il maestro iraniano: "Abbiamo visto il modo in cui lavora, il tempo che ci mette. Oltre due anni fa si è trasferito in Spagna per viverci. Prendeva lezioni di spagnolo tutti i giorni, ha vissuto la cultura le paese. Lavora in modo molto diverso dalla maggior parte delle persone".

Durante la conferenza stampa, Farhadi non ha mancato di riferirsi alla situazione nel suo paese: "Quanto all'eventualità che il mio film possa essere proiettato in Iran, certamente spero che lo sarà. La mia priorità è di fare più film possibile in Iran. Ho sempre la speranza che i miei film siano proiettati nel mio paese. Non so se sarà il caso di questo film, senza che subisca modifiche. Farò del mio meglio, spero che andrà tutto bene. Malgrado l'emozione suscitata da ciò che è successo ieri in Iran (la denuncia da parte del presidente americano Donald Trump dell'accordo nucleare con Teheran, ndr), la gente mi ha mandato messaggi molto belli per l'apertura del festival e spero che il pubblico iraniano potrà godersi il film".