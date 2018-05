In anteprima il nuovo video di Stragà "Ho esaurito la paura"

La lunga stagione di Santa Cecilia comincerà con West Side Story

Roma, (askanews) - Una lunga stagione si prepara per l'anno prossimo all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fra tanti appuntamenti sinfonici e cameristici al Parco della Musica, ormai luogo di aggregazione imprescindibile per la capitale e anche tanti progetti per i giovani in coordinamento con le istituzioni, annunciati in conferenza stampa con il presidente della Regione Lazio Luca ...