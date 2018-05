Bus in fiamme in centro a Roma, le immagini dall'alto

Roma, (askanews) - Il video dall'alto che mostra i vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme sull'autobus della linea 63 che faceva servizio in via del Tritone, in pieno centro a Roma, e che all'improvviso ha preso fuoco.

Atac ha aperto un'indagine interna per accertare le cause dell'incendio che fortunatamente non ha provocato nessuna conseguenza ai passeggeri. La vettura, andata completamente distrutta, era del 2003.