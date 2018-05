Uto Ughi in concerto a Lucca con "Energia in musica per l'Italia"

Roma, (askanews) - Diffondere la grande musica tra i giovani: per Uto Ughi è sempre stata una missione. Non solo attraverso l'insegnamento, anche con eventi come quello andato in scena nel corso della rassegna Lucca Classica, un concerto gratuito grazie al mecenatismo del gestore della rete elettrica, Terna.

Da Mozart a Saints Saens, le note del maestro, accompagnato al piano da Andrea Bacchetti, hanno riempito le navate della chiesa di San Francesco, nell'ambito del progetto "Energia in musica per l'Italia" che dopo questa prima tappa toccherà anche Napoli, Padova e Palermo.

Alessandra Bardo di Terna: "L'iniziativa di Terna con Uto Ughi rappresenta al meglio l'attenzione che Terna presta alle comunità locali, anche attraverso un passagio con la grande musica classica e una particolare sensibilità verso i giovani. Per noi il sostegno alla cultura è un elemento fondamentale del nostro piano di sostenibilità".

Ed è lo stesso Uto Ughi a ringraziare Terna. "L'arte è anche energia. La musica senza energia sarebbe piatta e senza colore. A me fa molto piacere che la vostra società abbia abbracciato un progetto che ho in mente da tanti anni, di far conoscere la grande musica ai giovani, ai giovani che non hanno avuto la possibilità di conoscerla per la mancanza di un programma sistematico di insegnamento della musica nelle scuole".

L'ultimo cd del maestro si intitola "Note d'Europa", dove si colgono le contaminazioni delle diverse tradizioni musicali che hanno toccato tanto il barocco italiano quanto il romanticismo. E c'è anche un messaggio più attuale che Uto Ughi vuole trasmettere: "Perché l'Europa è stata una miniera inesauribile di attività artistiche e musicali, ho voluto mettere insieme tanti paesi e scegliere gli autori più significativi e più popolari".