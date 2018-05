"Bisogno di tutto", il nuovo video di Giovanni Caccamo

Uto Ughi in concerto a Lucca con "Energia in musica per l'Italia"

Roma, (askanews) - Diffondere la grande musica tra i giovani: per Uto Ughi è sempre stata una missione. Non solo attraverso l'insegnamento, anche con eventi come quello andato in scena nel corso della rassegna Lucca Classica, un concerto gratuito grazie al mecenatismo del gestore della rete elettrica, Terna. Da Mozart a Saints Saens, le note del maestro, accompagnato al piano da Andrea Bacchetti, ...