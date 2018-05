Restauro Santa Maria in Trastevere anche con incassi del Colosseo

Saint-Gobain: moduli in legno per la casa sostenibile

Milano (askanews) - Elementi modulari in legno di pioppo danno struttura e concretezza a una casa dal comfort abitativo ai massimi livelli e da una durata garantita alla pari di un'abitazione costruita con metodi tradizionali. Ma in più con il vantaggio di ridottissimi tempi di realizzazione - 20 giorni al grezzo per una quadrifamiliare di due piani - e consumi energetici zero e zero emissioni di ...