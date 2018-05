Il gruppo Onorato vara la più grande nave ro-ro del Mediterraneo

Flensburg, (askanews) - Con una lunghezza di oltre 209 metri, una stazza di 32.770 tonnellate e una capacità d'imbarco di oltre 300 semirimorchi, la nuova nave cargo commissionata dal gruppo Onorato ai cantieri tedeschi di Flensburger, è stata varata sul mar Baltico ed entrerà in servizio in autunno per Tirrenia che la impiegherà sulle rotte mediterranee dell'Autostrada del mare. La nuova nave traghetto, intitolata ad Alf Pollak, socio storico dell'armatore Vincenzo Onorato e primo grande tour operator europeo a credere nelle potenzialità della allora neo-nata Moby Lines, è del tipo ro-ro, ovvero con capacità autonoma di imbarco di automezzi.

L'Alf Pollak è la prima delle due navi navi ro-ro gemelle commissionate dalla famiglia Onorato al cantiere tedesco e il suo varo ha coinciso con l'ingresso della nave gemella in linea di produzione.

Soddisfazione è stata espressa da Achille Onorato, amministratore delegato di Moby e figlio dell'armatore Vincenzo: "Si compie un altro passo verso il consolidamento del nostro network e le autostrade del mare. L'Alf Pollak, insieme alla gemella che verrà varata ad agosto, entrerà nelle linee entro la fine dell'anno e con i suoi 4.100 metri di capacità lineare di carico e con la sua assoluta innovazione e bassissimo impatto ambientale, rappresentano un po' il fiore all'occhiello di quelle che sono le navi cargo ro-ro nel bacino del Mediterraneo. Questa nave per noi è molto importante, in quanto rappresenta, col nome che porta, un anello di congiunzione tra il passato, il presente e il futuro".

L'Alf Pollak è stata progettata per essere una delle navi più "green" al mondo: è infatti dotata di speciali scrubber che consentono l'abbattimento dei fumi prodotti in porto e in navigazione dal potente motore Man, in grado di sviluppare una velocità di 21,3 nodi.