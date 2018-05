Hawaii, le spettacolari immagini dell'eruzione di Kilauea

Massarotto: simulatori di guida fondamentali per i giovani piloti

Roma, (askanews) - "Proprio in questo periodo stanno spuntando diverse Academy, l'ultima novità è quella della sport academy fondata da Jean Alesi, che utilizza diversi software di simulazione, tra cui assetto corsa, per aiutare i giovani piloti a passare da una realtà virtuale alla pista vera e propria". Così Marco Massarotto della Kunos Simulazioni, tra i protagonisti della Level Up, la ...