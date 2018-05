Cinema, Academy degli Oscar espelle Bill Cosby e Roman Polanski

Los Angeles (askanews) - Roman Polanski e Bill Cosby fuori dalla Academy degli Oscar. La US Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che assegna le ambite statuette del cinema, ha espulso il regista polacco e la star televisiva americana, dopo che sono stati entrambi condannati per reati sessuali.

Cosby è stato condannato il mese scorso per molestie sessuali e Polanski ha ammesso lo stupro di una 13enne nel 1977.

Lo scorso anno era stato cacciato il produttore Harvey Weinstein. Lo scandalo connesso alle multiple molestie di cui è stato accusato ha dato l'avvio al movimento #MeToo.

"Il board - ha comunicato l'organizzazione - continua ad incoraggiare standard etici che sostengono i valori dell'Academy che sono di rispetto della dignità umana". L'avvocato di Roman Polanski, Harland Braun, ha risposto alla decisione affermando che il regista chiederà di essere sentito dalla Academy e di poter rimanere nella prestigiosa organizzazione.