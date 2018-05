Il nuovo volto di Linate, concluso primo step restyling scalo

Milano (askanews) - Le stazioni e gli aeroporti sono la porta d'ingresso in città, il suo primo biglietto da visita. Per questo devono essere belli e confortevoli. E' con questa filosofia di fondo che è stato ideato il restyling dello scalo milanese di Linate, il city airport a due passi dal centro di Milano.

E' il primo dei tre passaggi per rendere la città ancora più internazionale, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala. Dopo il rifacimento della facciata, che l'architetto Pierluigi Cerri ha improntato alle regole della "precisione e semplicità", entro il 2020 l'aeroporto sarà ristrutturato anche al suo interno. E con il collegamento della linea metro 4 - l'apertura del primo tratto è prevista per il 2021 - Linate sarà collegata col Duomo in soli 14 minuti.

In questa prima fase è stata rinnovata la zona arrivi e l'area ritiro bagagli, con nuovi controsoffiti e pareti in gres. Ed è stata realizzata la nuova Vip Lounge "Leonardo", con uno spazio di 400 metri quadri con opere d'arte e design moderno in grado di accogliere 90 passeggeri.