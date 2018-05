Thomas, 18 anni e nuove sfide: studio il basso e sogno l'estero

Milano (askanews) - Reduce dal successo del disco, uscito ad ottobre ed entrato al numero 1 della classifica Fimi, del tour nei negozi e poi dei concerti, Thomas non si ferma e festeggia la maggiore età appena raggiunta con "Thomas 18 edition", nuova versione dell'album con 5 brani inediti tra cui il singolo "Non te ne vai mai". L'ultima sua passione musicale quella per il basso elettrico, ma non si finisce mai di studiare e imparare. "Mi ha sempre affascinato ma non avevo mai trovato affinità, un giorno stavo guardando i video di Sting, è un'artista che stimo e ammiro, ha una musicalità innata nella pasta della voce, suona gli strumenti e canta da paura, mi sono detto proviamo ed è nata una passione. Ti fa sentire e percepire l'anima del pezzo".

Oltre al ballo, elemento essenziale per l'espressione artistica di Thomas, il cantante vorrebbe migliorare in altri campi. "Ampliare al massimo le mie possibilità da musicista, quindi approfondire il pianoforte ma anche la chitarra, il basso e la batteria per perfezionare o rendere più raffinato il senso ritmico e lo stesso nel canto e nel ballo". "Ho sempre sognato sin da piccolo di poter andare e studiare all'estero, continuo gli studi e una volta preso il diploma mi piacerebbe perfezionarmi e crescere musicalmente con qualche esperienza all'estero".

Thomas aprirà il concerto dei "Why don't we" il 7 giugno a Milano ai Magazzini Generali. "Sono onorato che abbiano pensato a me. È un tipo di musica a cui mi ispiro, internazionale, è fantastico aprire un loro concerto, sono una boy band internazionale molto fresca e talentuosa, mi piacciono tanto anche quando si esibiscono in semplicità con la chitarra acustica".

Prima del concerto Thomas sarà negli store delle principali città italiane dal 4 maggio.