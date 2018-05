Pd, Fassino: fiducia a Martina, non c'è rischio di scissione

Roma (askanews) - "Penso che confermare la fiducia a Martina sia una cosa giusta e necessaria che consente al Pd di parlare con una voce sola e con autorevolezza. Non c'è rischio di scissione, nessuna se la augura". Lo ha detto Piero Fassino, a margine della direzione del Partito Democratico a Roma.

"Guerini ha dichiarato che le sue intenzioni erano di fare un documento che unisse. Prendo atto di questo fatto. Non c'è dubbio che un documento che chiede di non contarsi non dovrebbe però essere siglato da un numero di firme che appare essere una conta", ha aggiunto l'ex sindaco di Torino.