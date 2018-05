Roma fuori dalla Champions, delusione di Florenzi e Di Francesco

Spazio, destinazione Marte: il 5 maggio il lancio di InSight

Vandenberg (askanews) - Conto alla rovescia alla Vandenberg Air Force Base in California per il lancio della missione Nasa InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), previsto per sabato 5 maggio 2018 alle 13.05 ora italiana. Si tratta del primo lancio inteplanetario dalla costa Est degli Stati Uniti e, soprattutto, di una importantissima missione che ...