Al via in India il più grande festival transgender del Paese

D'Ambrosi: Basaglia voleva che matti fossero integrati

Roma, (askanews) - Quarant'anni dalla legge Basaglia che chiuse i manicomi: e Dario D'Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, ha portato in Campidoglio la sua creatura con i suoi attori disabili, assieme alla sua ricerca su follia e teatro. "Un momento magico, storico e per tutti noi italiani, perché se pensiamo che in certi paesi come Bulgaria, Turchia, Iran, questi ragazzi li tengono ancora ...