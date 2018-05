Salvini: unico governo possibile è tra centrodestra e M5s

Genova (askanews) - "L'unico governo possibile è tra centrodestra e M5S su un programma condiviso. L'unica altra soluzione è quella delle elezioni, ma non tra 18 mesi per tirare a campare. Continuo coerentemente e testardamente ad escludere qualsiasi rapporto con Renzi, la Boschi e Gentiloni, le cui riforme vogliamo smontare pezzo per pezzo, petalo per petalo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita ad Euroflora.

"Spero che queste settimane di giri per forni e panetterie - ha

aggiunto il leader del Carroccio - abbiano fatto capire ai Cinque Stelle che la coerenza non è merce in distribuzione al discount. Sono umilmente e tranquillamente a disposizione da oggi pomeriggio, quando si vuole, dove si vuole, con chi si vuole, in diretta o non in diretta - ha concluso Salvini - a sederci attorno ad un tavolo partendo dalle riforme, pensioni, lavoro, scuola, giustizia e fisco".