Kabul, la strage dei giornalisti: un ricordo di Shah Marai

Parigi, (askanews) - Shah Marai è uno dei nove giornalisti uccisi in un doppio attentato suicida a kabul; il kamikaze si era infilato nel gruppo di reporter venuti a documentare l'esplosione della prima bomba. Shah Marai con le sue foto raccontava da anni la tragedia dell'Afghanistan. Emmanuel Duparcq era suo collega dell'agenzia di stampa France Presse e qui ricorda la sua passione: "Era una colonna della redazione di Kabul, come Sardar Ahmad che è stato ucciso nel 2014. In quattro anni se ne sono andati in due. Shah aveva cominciato nel 96 come autista, nel 1998 ci serviva una sostituzione e abbiamo capito che aveva grande talento. Con lui sapevamo che se diceva che si poteva andare da qualche parte non c'erano problemi. Se diceva adesso dobbiamo andarcene, voleva dire che era troppo rischioso. Non era solo il capo dell'ufficio fotografico di Kabul ma di tutto il paese, la centralina di tutti i nostri collaboratori. Era profondamente attaccato al suo paese, voleva testimoniare perché l'Afghanistan non fosse dimenticato, dopo quindici anni di guerra dal 2011 e decenni di guerre precedenti. Rideva di tutto, della società, dei mullah, della corruzione, di quello che vedeva in strada, per lui era un modo di sfuggire all'ansia e faceva bene a tutti i colleghi. Ma negli altimi anni era più amaro; è venuto a Parigi nel 2016, mi ha detto che voleva restare in Afghanistan per testimoniare, ma che avrebbe voluto una pausa di qualche mese per liberarsi dal clima sempre più pesante. Ma era soprattutto preoccupato per la sua famiglia e per i suoi sei figli che vivevano con lui a Kabul.