Divertente scambio di "maglie" tra Fazio ed Eusebio di Francesco

Roma, (askanews) - Divertente scambio di maglie tra Fabio Fazio e Federico Fazio grazie a Eusebio Di Francesco ospite domenica 29 aprile a Che Tempo che Fa su Rai 1. L'allenatore della Roma, dopo aver parlato della sua squadra e delle sfide che li attendono, prima tra tutte la semifinale di Champions, ha voluto regalare a Fazio la maglia del suo giocatore.

Subito non si è fatta attendere la risposta del conduttore che ha ricambiato il bel gesto chiedendo a Di Francesco di consegnare una delle sue "maglie" al difensore della Roma, e riferendosi poi alla partita di mercoledì prossimo con il Liverpool ha concluso: "Voglio farvi il mio in bocca al lupo per mercoledì e a loro dire: in bocca alla lupa, ovvero magnateveli proprio!".

Il video è disponibile su www.raiplay.it