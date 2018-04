Il flashmob di Roberto Bolle in piazza della Scala a Milano

Milano, (askanews) - E bastato un breve annuncio sui social di OnDance pochi giorni fa per far sì che Piazza della Scala si riempisse di persone in trepidante attesa del flashmob organizzato da Roberto Bolle per iniziare ad accendere la città in vista di OnDance, la festa della danza che si terrà a Milano dall 11 al 17 giugno.

Sulle note di Fame, Roberto Bolle - accompagnato da alcuni ballerini di danza classica e dai finalisti di Red Bull Dance Your Style, la competizione di Street Dance che sarà tra gli eventi del ricco calendario della manifestazione - si è divertito a improvvisare passi di danza avvolto da centinaia di persone festanti che hanno avuto l occasione di ballare con l Etoile dei Due Mondi.

Il video completo verrà poi pubblicato sui social e sul sito www.ondance.it, dove si possono trovare tutti gli aggiornamenti sull evento.