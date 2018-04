Il Papa: "Profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie"

Due adorabili cucciole di giaguaro incantano il Messico

Roma, (askanews) - Sono già le star del parco "Animal Kingdom" di San Juan Teotihuacan, non lontano da Città del Messico, e a buon diritto: le due cucciole di giaguaro nate appena cinque settimane fa sono di una dolcezza ineguagliabile, per la gioia dei lavoratori e dei visitatori del centro. Le due piccole sono state separate dalla madre quando avevano appena 18 giorni per via di un disturbo ...