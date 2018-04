Da Roma a Montreal, il tour di Ilaria Graziano e Francesco Forni

Roma, (askanews) - "Twinkle Twinkle" (Lamastrock/Goodfellas) è il titolo del terzo disco di inediti di Ilaria Graziano e Francesco Forni, anticipato dal singolo "Leftovers", nel cui videoclip compaiono anche Valentina Correani e Michele Riondino:

Il titolo una "scintilla" che luccica, quella che diversi anni fa ha fatto incontrare musicalmente il duo di cantautori di origine napoletana:

"(Il titolo) è una famosa filastrocca, una ninna nanna", esordisce Forni. "Ma non c'entra niente", puntualizza lei.

"Viene semplicemente citata in una canzone, ma in realtà il senso è proprio di questa stella che brilla, non importa quanto sia buio, c'è sempre una luce a cui affidarsi".

Brani intimi e diretti, arrangiamenti essenziali, con suoni e scenari che si ispirano ai luoghi percorsi dal duo durante gli ultimi tre anni di concerti:

"C'è un brano nel disco che si intitola 'Sospesi'", prosegue Ilaria.

"Questo è un brano che ha ispirato in questo senso anche un po' di sospensione, di smarrimento, di caduta libera, ma c'è sempre qualcuno che poi ti sostiene quando stai per cadere".

Il 28 aprile il duo prosegue il tour mondiale, con una tappa a "casa", all'Angelo Mai a Roma:

"Non ci limiteremo a fare solo un concerto, ci sarà proprio l'impronta dell'Angelo Mai", ha sottolineato Forni.

"Collaboreremo con l'aspetto anche visivo", aggiunge lei.

E dopo altre tappe in Italia

(4 maggio Bagheria, Palermo, Bitta; 11 maggio Milano, Arci Serraglio, 12 maggio Torino, Off Topic, 18 maggio Sassari, Timpanu Festival, 1 giugno Taranto, Medimex e Prato, Festival delle Colline 24 luglio)

Graziano e Forni porteranno il nuovo album in Germania

(23 maggio Amburgo, Istituto italiano di cultura, 25 maggio Bielefeld, Weltnacht Festival, 26 maggio Hannover, International Fireworks Competition)

e poi in Canada

(26 giugno Montreal, Concerts Campbell, dal 28 giugno al 1 luglio Tadoussac, Festival de la Chanson, 3 luglio Montreal, Concerts Campbell, 4 luglio Lavatrie, Café Chasse Galerie, 6 luglio Orillia, Mariposa Folk Festival, 7 e 8 luglio London, Sunfest, 11 luglio Victoria, Hermanss Jazz Club, 13 luglio Harrison Hot Springs, Harrison Festival, 14 e 15 luglio Vancouver, Vancouver Folk Music Festival; e ancora in Francia a Epinouze Fest e in Slovenia 26 luglio, Isola Music Festival):

"Stiamo provando tanto", rivela Ilaria.

"Suonare all'estero ci risulta molto naturale, ce la caviamo anche un po' con il francese e l'inglese. Dai siamo bravi, siamo trilingue!", scherzano.

Ilaria e Francesco hanno preso parte a importanti colonne sonore, di recente nel pluripremiato film d'animazione "Gatta Cenerentola" con il brano "Dove siamo":

"Una cosa che mi fa molto piacere è che le testimonianze delle persone che seguono il nostro progetto dicono: quando sentiamo la vostra musica vediamo delle immagini, questa è una cosa che si connette alle immagini cinematografiche, teatrali", ha concluso Ilaria.