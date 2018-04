Nuove linee built-in di Bertazzoni in attesa del forno connesso

Milano, (askanews) - Il Salone del mobile appena concluso ha celebrato l'artigianalità e la capacità di innovare delle nostre imprese, ingredienti chiave del made in Italy. Questi stessi valori fanno parte di un'azienda che da 135 anni produce elettrodomestici per la cottura in quel di Guastalla. Per Bertazzoni in principio furono le stufe a legna, oggi sono tecnologici elettrodomestici da incasso, domani forni intelligenti in grado di accendersi con un messaggio vocale. In occasione del Salone del Mobile abbiamo incontrato Valentina Bertazzoni, brand and style manager dell'azienda che ci ha raccontato le novità a cui hanno lavorato alacremente in questi mesi:

"La nostra è un'azienda storica, che ha più di 135 anni di storia quindi siamo rimasti legati al nostro knowledge ingegneristico però quest'anno abbiamo voluto creare una collaborazione con l'artigianalità riconosciuta a livello internazionale come unicità del made in Italy e quindi assieme alla componente ingegneristica e tecnologica abbiamo unito tutto questo lavoro di finiture speciali sviluppato con artigiani del nostro territorio".

Sono tre le nuove linee built-in di forni e piani cottura uniti a cappe, frigoriferi e lavastoviglie lanciate da Bertazzoni sul mercato: la Professional rispetta l'estetica più tradizionale e iconica dell'azienda, Heritage si ispira al primo prodotto, le stufe a legna di inizio 900, e la linea Modern, la più contemporanea:

"Tutte queste serie si legano a un processo di finitura e lavorazione diverse: per la Professional abbiamo i colori di carrozzeria, fatti dai produttori di auto sportive di lusso, la serie dei metalli per la serie Modern e gli smalti colorati per i prodotti Heritage".

Ma nel cantiere di Bertazzoni è già realtà il forno connesso, un prodotto un po' in anticipo rispetto ai tempi del mercato, ma che indica già la direzione:

"Abbiamo portato avanti un progetto col Politecnico di Milano per riuscire a connettere il nostro forno all'interno dell'ecosistema della casa si potrà connettere ai vari assistenti vocali: guardiamo avanti anche se abbiamo una tradizione alle spalle non ci fermiamo aspettiamo che il mercato sia pronto".

In effetti ci sono alcuni fattori esogeni che impediscono ancora la diffusione di simili tecnologie nelle nostre cucine:

le nostre case attualmente non sono davvero connesse, la tecnologia c'è, noi siamo pronti aspettiamo che la legge sia pronta perchè c'è comunque un problema di privacy

In attesa di questo lancio, Bertazzoni, che esporta il 90% dei propri prodotti all'estero, guarda con sempre maggior interesse al mercato tricolore,:

stiamo investendo molto per accrescere la nostra fetta di mercato italiana e ci rendiamo conto sempre di più che gli italiani sono sempre più consumatori sofisticati interessati all'aspetto tecnologico e di design e quindi per noi l'Italia è uno dei focus principali per questo lancio