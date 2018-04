"Branco" accusato di abusi e non di stupro, proteste a Pamplona

Economia

Borsa, Milano chiude settimana in ribasso

La Borsa di Milano archivia in territorio negativo la settimana, in calo dello 0,47%, ed è la peggiore delle piazze finanziarie europee, tutte per lo più positive. Gli indici a Wall Street sono deboli, ritracciando dopo i forti rialzi di ieri nonostante il buon andamento di alcune trimestrali, tra cui quelle dei colossi Microsoft e Amazon. Lo storico incontro tra le due Coree e il nuovo clima di ...