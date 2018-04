Usa, Mike Pompeo a Bruxelles per il meeting della Nato

Bruxelles (askanews) - Il nuovo segretario di Stato americano, Mike Pompeo è arrivato a Bruxelles, in belgio, per l'incontro Nato dei ministri degli Esteri. Pompeo è appena stato confermato segretario di Stato dal Senato degli Stati Uniti e ha giurato poco prima di imbarcarsi sul volo di Stato per l'Europa. Pompeo è l'ex direttore della Cia, un falco repubblicano molto critico sull'Iran e da sempre sostenitore di una politica estera aggressiva. Sostituisce Rex Tillerson, che invece aveva guidato il dipartimento per il primo anno dell'amministrazione Trump in modo molto moderato.