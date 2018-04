Coree, incontro storico con stretta di mano tra Kim e Moon

Coree, svolta tra i due leader: ora un vero accordo per la pace

Panmunjom (askanews) - Lo storico incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-Un e il presidente sudcoreano Moon Jae-In, il primo in assoluto, si è concluso con un'intesa per trasformare l'armistizio del 1953 in un vero e proprio accordo per la pace permanente tra i due Paesi. "Saremo in grado di goderci la pace e la prosperità nella Penisola coreana senza avere paura della guerra. Tutti noi ...