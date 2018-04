La pianista Torre: suonare sulla voce del Papa un'emozione unica

Roma, (askanews) - È considerata un esempio di eccellenza italiana che dalla Sicilia si è fatta strada fino agli Stati Uniti e che ora punta ad incassare gli Oscar per la musica che vengono assegnati in America. La pianista e compositrice Giuseppina Torre ha realizzato la colonna sonora del documentario sul primo libro scritto da un Pontefice sull'arte, "Papa Francesco - La Mia Idea di Arte", a cura della giornalista Tiziana Lupi.

"La sensazione che ho avuto quando mi è stato affidato questo incarico è stata di assoluta emozione, perché mi rendevo conto che il compito che avevo era piuttosto arduo. È la prima volta che il Pontefice si occupa di arte, quindi andare a scrivere delle musiche che avessero come filo conduttore l'arte e i capolavori che troviamo in Vaticano, per me è stato molto emozionante e anche impegnativo. Il filo conduttore è stato raccontare e mai sovrastare né la voce e il racconto del Papa né le bellezze artistiche".

Il documentario è un viaggio attraverso i Musei Vaticani, piazza San Pietro e la Basilica Vaticana per scoprire, dalla voce del Papa, la sua appassionante idea di Arte, come strumento di evangelizzazione e di contrasto alla cultura dello scarto. "Nella traccia Dream World racconto il sogno del mondo; un mondo che a volte ci può sembrare crudele, ma bisogna anche accorgersi delle meraviglie che ci propone il mondo e che l'uomo è capace di creare anche delle meraviglie".

Il 20 maggio la pianista pluripremiata suonerà a Milano, nella terrazza Aperol in piazza Duomo, in occasione dell'evento Piano City Milano. "Suonerò alcune composizioni tratte dal mio precedente lavoro discografico, 'Il Silenzio delle Stelle', e alcuni brani tratti dal documentario "Papa Francesco - La mia idea di arte".

Giuseppina Torre ha un altro importante appuntamento: il 16 giugno, nel Kentucky, dove è in nomination per gli International Music and Entertainment Awards, il prestigioso premio che seleziona musicisti di tutto il mondo. E dove rappresenterà i colori italiani. "Sono doppiamente emozionata e orgogliosa perché questo lavoro è saltato anche agli occhi internazionali. Sono l'unica italiana ad essere in nomination, per me un orgoglio importante".