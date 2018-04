Nucleare Iran, Macron pessimista: Trump non ha difeso accordo

Roma, (askanews) - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump sarebbe irremovibile e dovrebbe abbandonare l'accordo sul programma nucleare iraniano: lo ha fatto capire il presidente francese Emmanuel Macron, dopo i suoi colloqui con l'inquilino della Casa Bianca e il suo tentativo di dissuadere Trump dalle sue intenzioni.

"Non ho informazioni privilegiate per sapere ciò che il presidente americano deciderà sull'accordo nucleare iraniano, ma, ma mi è sembrato che non avesse una volontà feroce di mantenerlo o di difenderlo", ha detto Macron in conferenza stampa, ricordando che Trump aveva fatto dell'abbandono di questo accordo "un impegno di campagna" elettorale.

"L'analisi razionale di tutte le sue dichiarazioni non mi fa pensare che farà di tutto per mantenere l'accordo".