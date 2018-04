Vela, la Volvo Ocean Race lascia il Brasile alla volta degli Usa

Itajai, Brasile (askanews) - Le imbarcazioni della prestigiosa competizione di vela, Volvo Ocean Race hanno lasciato il porto di Itajai in Brasile per fare rotta verso Newport, negli Stati Uniti.

Si tratta dell'ottava tappa, lunga 10.555 Km, della competizione che si svolge in tutto il mondo, da Alicante, in Spagna all'Aia, in Olanda, dove la gara si concluderà nel mese di giugno 2018.

Al momento della partenza a guidare la classifica, l'equipaggio sino-americano di Dongfeng al comando dello skipper Charles Caudrelier.

Questa edizione della Volvo Ocean Race è la più lunga di sempre con 83mila Km suddivisi in 11 tappe intorno al mondo.