Festa a Napoli, in migliaia attendono la squadra a Capodichino

Napoli (askanews) - Migliaia di tifosi napoletani hanno voluto attendere a Capodichino l'aereo che ha riportato a casa la squadra dalla vittoriosa trasferta torinese contro la Juventus che ha fatto balzare i partenopei a -1 dai bianconeri in classifica, riaprendo di fatto la lotta scudetto a 4 giornate dalla fine del campionato. Il volo che ha riportato a casa Sarri, Koulibaly, Insigne e compagni è atterrato intorno alle 3 di notte trovando oltre 20mila persone ad attendere i giocatori. Bandiere, fuochi d'artificio e cori dei tifosi tutti indirizzati alla squadra o contro la Juventus.

Il tripudio di folla a Napoli è esploso sin dal triplice fischio finale di Torino. In migliaia si sono riversati per le strade dando sfogo alla gioia. Caroselli di macchine, capannelli improvvisati, bagni nelle fontane sono andati avanti per gran parte della notte. La festa si è conclusa a Castel Volturno, centro di allenamento della squadra dove vi erano altre centinaia di persone ad aspettare i giocatori.