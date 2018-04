Kate Middleton ricoverata in ospedale per il terzo royal baby

Londra (askanews) - La duchessa di Cambridge Kate Middleton, moglie del principe William, erede al trono d'Inghilterra, è stata ricoverata all'ospedale St. Mary's di Londra per la nascita del terzo figlio della coppia reale, dopo il principe George e la principessa Charlotte.

Kate, 36 anni, è stata ricoverata nelle prime fasi del travaglio nel reparto privato, Lindo Wing, del St. Mary's , nel distretto londinese di Paddington, arrivando in macchina da Kensington Palace, accompagnata dal marito.

Anche il principe George, di 4 anni e la principessa Charlotte, di 2, sono nati nello stesso ospedale che si trova a meno di due chilometri da Kensington Palace. Come nei precedenti casi, anche per il terzo figlio i genitori sperano in un parto naturale.

Kate e William non hanno voluto sapere il sesso del royal baby in arrivo. Il gioco ora è indovinare il possibile nome: tra i più gettonati dai bookmakers ci sono Alice, Mary, Alexandra, Elizabeth e Victoria, se sarà femmina; Philip, Arthur, Albert, Frederick e James se, invece, sarà un maschio.

Quasi in contemporanea anche la sorella di Kate, Pippa Middleton ha annunciato di aspettare il primo figlio dopo il matrimonio con il finanziere James Matthews.