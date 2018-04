Sarri: la gioia di dare soddisfazione al popolo napoletano

Torino, 23 apr. (askanews) - La vittoria del Napoli a Torino contro la Juventus per 0-1 con un gol al novantesimo di Koulibaly non è solo il -1 in classifica e il sogno dello scudetto: per il mister degli azzurri Maurizio Sarri è anche la gioia di aver dato soddisfazione all'intera città.

"La sensazione di aver dato una soddisfazione enorme a un popolo, perché alla fine siamo l'unica squadra che rappresenta una intera città, e a questo popolo abbiamo dato una soddisfazione enorme al di là della classifica. Ho pensato solamente a questo" ha detto Sarri in conferenza stampa. "Finché mi accorgo che potrò dare qualche soddisfazione tutto bene, quando mi accorgerò di non poter più dare il 110% ho detto che preferirei mollare".