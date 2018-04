Canada, in centinaia davanti al Parlamento Ottawa a fumare canne

La Bowie-mania invade una stazione del metrò di New York

New York (askanews) - Biglietti, insegne, scritte, gigantografie: tutto a tema David Bowie. Una intera stazione della metropolitana di New York è stata trasformata per rendere omaggio al Duca Bianco. Si tratta della fermata Broadway-Lafayette,a Manatthan, a pochi passi dall'abitazione dove è vissuto per anni l'artista inglese morto proprio a New York nel 2016. L'installazione artistica è ...