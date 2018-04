Gaza, il volo degli aquiloni molotov oltre la frontiera

Gaza City (askanews) - Aquiloni con bombe molotov e volantini contro Israele. Nel quarto venerdì consecutivo di manifestazioni di massa nel territorio palestinese di Gaza i dimostranti si sono organizzati. Per superare la frontiera super-presidiata dai soldati israeliani, agganciano delle bombe molotov agli aquiloni realizzati con i colori della Palestina. E anche dei volantini, che recitano così: "Ai sionisti, non c'è posto per voi in Palestina, ritornate da dove venite, non seguite gli ordini dei vostri comandanti che vi mandano a morire o a essere catturati. Gerusalemme, capitale della Palestina".