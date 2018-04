Ex ministro Landolfi tira schiaffo a giornalista di Non è l'Arena

Roma, (askanews) - Giovedì in centro a Roma l'ex ministro Mario Landolfi (FdI) ha aggredito Danilo Lupo, inviato di Massimo Giletti, che stava realizzando interviste sul tema dei vitalizi ai politici.

L'inviato di Non è l'arena stava chiedendo un parere a Landolfi che si è mostrato sin da subito visibilmente contrariato. L'ex ministro ha iniziato ad alzare i toni della conversazione per poi tirare un potente schiaffo colpendo in pieno volto Danilo Lupo.

L'aggressione, avvenuta nei vicoli dietro Palazzo Montecitorio, è stata vista da turisti e passanti rimasti sbigottiti dalla scena.

"Sono estremamente rammaricato - commenta Massimo Giletti - che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato. Le immagini riprese non hanno bisogno di nessun commento e ci raccontano di come, purtroppo, il tema dei vitalizi per gli ex parlamentari continui ad essere un nervo scoperto. Posso comprendere una reazione dialettica forte, ma non la violenza".

Il video completo dell'aggressione e l'intera vicenda saranno al centro della prossima puntata di Non è l'arena in onda domenica 22 aprile alle 20.30 su La7.