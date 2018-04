Robot City e D-Table: il tavolo multimediale tra marmo e futuro

Milano (askanews) - Robot City - Italian Art Factory, azienda italiana leader nella lavorazione di alta qualità del marmo di Carrara guidata da Gualtiero Vanelli, ha presentato a Milano un nuovo progetto nato dalla collaborazione inedita di The Marbleman con Danilo Cascella, imprenditore italiano fondatore del marchio di design D-Table, che mette in relazione due aziende capaci di distinguersi per la ricerca e l'esplorazione delle nuove tecnologie, ma sempre ispirate da un grande rispetto per la tradizione.

Il progetto, nato dalle officine creative di Robot City nel cuore del distretto del marmo di Carrara, è una speciale edizione in marmo del D-Table, l'iconico tavolo multimediale touchscreen di design ideato e prodotto da Danilo Cascella, ribattezzato MDTable. Robot City ha reinterpretato questo celebre oggetto conferendo al suo design un'aura di classicità attraverso l'utilizzo del materiale eterno. In linea con la ricerca e la missione delle aziende guidate da Gualtiero Vanelli, l'avveniristico sistema tecnologico alla base del funzionamento del D-Table si intreccia e dialoga con gli inserti marmorei che ne avvolgono la struttura, definendone i supporti e la cornice.

Robot City ha lavorato in sinergia con il brand D-Table, mettendo a disposizione la sua incomparabile esperienza nel campo dell'alto artigianato per donare eleganza e vigore a un oggetto di arredo che è, al tempo stesso, anche un prodotto tecnologico di nuovissima generazione. Con MDTable tecnologia ed eleganza si incontrano in un unico oggetto interattivo, che presenta un interfaccia intuitiva sul modello dei moderni smartphone e tablet.