Ercoli Finzi: Branchesi premiata da Time, il futuro è rosa

Roma, (askanews) - Il futuro è rosa: era ora. Lo dice la scienziata Amalia Ercoli Finzi, commentando il riconoscimento tributato dalla rivista Time a Marica Branchesi, l'astrofisica delle onde gravitazionali nominata dalla rivista americana Time fra le cento persone più influenti dell'anno, a fianco del chirurgo italiano Giuliano Testa.

Una giornata speciale per Amalia Ercoli Finzi che compie 81 anni e ha festeggiato al Festival delle Scienze del National Geographic: "Questo grande riconoscimento del Time è fondamentale perché noi veniamo da tempi in cui il merito delle donne, la capacità delle donne non era assolutamente riconosciuta. Quanti premi Nobel sono stati dati a uomini quando invece sarebbero stati meritati dalle donne! Il futuro è rosa. Non soltanto perché ci saranno più donne capaci e meritevoli che sapranno imporsi, quanto perché le nostre capacità in molti casi sono complementari a quelle degli uomini e quindi insieme possiamo fare delle cose fantastiche".