Wenger lascia l'Arsenal, l'addio dopo 22 anni

Londra (askanews) - Arsene Wenger lascerà la panchina dell'Arsenal a fine stagione dopo 22 anni. L'annuncio è arrivato con un messaggio pubblicato sul sito della società londinese. "Dopo una attenta valutazione e un dialogo col club credo sia il momento giusto per lasciare a fine stagione -spiega il tecnico francese in una nota-. Sono grato per il privilegio di aver potuto servire questa società per così tanti e memorabili anni".

Con il tecnico francese i gunners hanno vinto 17 titoli vinti in 22 stagioni: 3 Premier, 7 FA Cup e 7 Community Shield. Wenger detiene tuttora il record di partite consecutive senza sconfitte (49) nel campionato inglese.

Wenger è anche l'unico allenatore della storia ad aver perso le finali delle tre maggiori competizioni UEFA per club: la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA e la Champions League.