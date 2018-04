All'asta la Aston Martin personale di Daniel Craig

New York, (askanews) - Il 20 aprile va all'asta a New York la Aston Martin personale di Daniel Craig. L'attore inteprete di James Bond vende la sua vettura, numero 007 - naturalmente - di un'edizione speciale della super automobile prediletta dall'agente segreto 007. Realtà e fantasia si mescolano, e Becky MacGuire direttore delle vendite della casa d'Aste Christie's, parla addirittura di una "scultura con un motore".

"Oltre a essere un'edizione speciale di cui era naturalmente il numero 007, era stata customizzata per Daniel" spiega MacGuire. "Ha percorso 1.100 miglia. Non è una macchina da set, è un'auto vera da strada, con la guida a sinistra. Chi la compra può salirci e andarsene. E quelle 1.100 miglia le ha guidate Daniel Craig. E' come una delle nostre opere d'arte. E' un capolavoro nel suo genere, una scultura con un motore".