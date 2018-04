Digitale, Casalta (Vodafone): abilitatori trasformazione paese

Roma, (askanews) - Quali servizi cambieranno, grazie alla banda ultra larga, il modo di fare impresa, di fare business e la vita dei cittadini? Lo spiega ad askanews Sabrina Casalta, Head of Strategy di Vodafone Italia, intervenuta nel convegno Italia a Tutta Fibra.

"Partiamo dalla fibra ed in particolare dalla fibra fino a casa, l'FTTH, che grazie a servizi su cui gli operatori hanno investito e che permettono di avere delle performance superiori al gigabit al secondo vede uno stimolo della domanda. E questo già lo osserviamo con i nostri clienti che utilizzano questo servizio. Quando lo fanno generano un utilizzo di quella rete che arriva anche a tre volte tanto quello che genera un cliente tradizionale sulla rete in rame ADSL. Ma chiaramente lo sviluppo e l'innovazione non si ferma solamente alla fibra ottica e include anche il 5G e come Vodafone da sempre crediamo e investiamo nel nostro ruolo di abilitatore della trasformazione digitale del paese. Quindi non solo portare le famiglie italiane ad avere gli stessi servizi che hanno le famiglie europee, ma soprattutto abilitare le imprese italiane ad essere protagoniste di questa rivoluzione, e lo stiamo facendo come detto non solo con la fibra ma con il 5G, avendo abbattuto già oggi la performance di un gigabit al secondo con la rete 4.5 G e investendo significativamente nella tecnologia nero band IoT che sarà uno dei pilastri dell'Internet delle cose".