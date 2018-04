Previdenza, Poletti: regole per aiutare cassa private a investire

Roma, (askanews) - "Bisogna produrre le migliori condizioni perché le casse private di previdenza possano investire nell'economia reale e possano farlo in equilibrio con le loro finalità istituzionali, che sono garantire la pensione ai loro iscritti e farlo nell'interesse della collettività". Così il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in occasione del "Forum in previdenza", l'appuntamento annuale organizzato dalla cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (Cnpadc).

"Bisogna fare in modo che ci siano regole che consentano e aiutino queste scelte - ha detto Poletti - e anche, per quanto possibile, con incentivi. Negli ultimi due anni, nelle leggi di bilancio alcune scelte in questa direzione sono state fatte. Naturalmente c'è ancora un importante lavoro da fare".