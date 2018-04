Le tazze "Made in England" per le nozze tra Harry e Meghan

Londra, (askanews) - A un mese dalle nozze reali tra il principe Harry e Meghan Markle, l'industria dei gadget e degli oggetti dedicati all'evento dell'anno in Gran Bretagna è in pieno fermento. Ma se molti articoli sono "Made in China", qualcosa di originale e di molto british c'è, come le ceramiche dipinte a mano da Emma Bridgewater.

Le sue tazze commemorative per il grande matrimonio, realizzate nella sua azienda di ceramiche di Stoke-on-Trent, sono in vendita dal 19 aprile, un mese esatto prima del fatidico sì.

L'idea le è venuta appena appresa la notizia, uno dei vantaggi di lavorare nel Regno Unito, spiega e di poter battere sul tempo la concorrenza. Ha subito pensato a una "tazza del fidanzamento" e ha realizzato il disegno, diventato come un marchio da non poter copiare.

"Potete vedere bene quanto lavoro ci sia dietro - dice davanti a una ragazza che controlla una ad una le tazze in una lunga catena di montaggio - ma abbiamo tante persone che ci lavorano, ne riusciremo a produrne a migliaia".

E sul matrimonio del 19 maggio tra Harry e Meghan, impossibile non fare il confronto con quello di William e Kate:

"Si tratta di un matrimonio diverso, questo è un evento più informale, Harry non è il diretto successore come William e non ha le sue responsabilità, quindi sarà una festa più piccola, una cerimonia più leggera e gioisa, così la stanno organizzando, e spero proprio che si rispetti questo spirito".