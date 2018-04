Trump: se non sarò soddisfatto lascerò negoziati con la Nordcorea

Roma, (askanews) - Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che potrebbe cancellare l'incontro in programma con il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, o addirittura lasciare la sessione mentre è in corso, se non ci sarà un'apertura diplomatica.

Durante una conferenza stampa nella sua tenuta in Florida, accanto al primo ministro giapponese Shinzo Abe, Trump ha continuato a esprimere ottimismo sul fatto di sedersi a un tavolo con Kim, ma ha riconosciuto che si tratta di un'impresa pericolosa che può finire in un fallimento.

"Se penserò che possa essere un incontro non fruttuoso, non andremo" ha detto chiaramente. "E se quando sarò lì non sarà un incontro fruttuoso, in modo rispettoso abbandonerò l'incontro".

Tra i potenziali ostacoli per il vertice, ha precisato il presidente degli Stati Uniti, ci sono i tre cittadini americani detenuti dalla Corea del Nord. Trump ha detto che gli Stati Uniti "hanno combattuto con molta diligenza" per ottenere la loro liberazione e che c'è una possibilità di sviluppi positivi.