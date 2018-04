Banda Larga, Arcuri (Invitalia): "Garantiamo uguali opportunità"

Roma, (askanews) - "Invitalia è la holding per lo sviluppo del governo italiano, e un modo, moderno, sano e necessario per declinare lo sviluppo è garantire a tutti i cittadini ed a tutte le imprese del nostro paese uguali opportunità per velocità, connessione, facilità di accesso alla più grande infrastruttura strategica del tempo moderno che è l'infrastruttura di telecomunicazioni a banda ultra larga".

Così Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, intervenuto nel corso del convegno Italia a Tutta Fibra organizzato da askanews e Open Fiber in collaborazione con Acea e Sirti.

"In questo senso - aggiunge Arcuri - noi abbiamo declinato la nostra missione per rendere possibile che tutto ciò, in tempi ragionevoli, diventi non solo possibile e realtà ma realtà non più modificabile nel nostro paese per i prossimi decenni".