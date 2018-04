Roma-Liverpool, tifosi delusi: giorni di fila e niente biglietti

Roma, (askanews) - In fila da giorni per un biglietto della semifinale di Champions Roma-Liverpool, ma forse non riuscirà ad averlo, anche per colpa dei "bagarini" che comprano molti biglietti insieme per rivenderli a prezzi stratosferici. È successo a Lilian, tifosa della Roma e come a lei a molti altri tifosi in fila davanti ai Roma Store della capitale: "Dalle tre di ieri che io sono qui e ho fatto il primo appello alle sei di pomeriggio, poi siamo tornati a mezzanotte e abbiamo fatto il secondo appello, e poi questa mattina è dalle sei del mattino che siamo qua, al terzo appello. E praticamente, alla fine per noi non ci sono i biglietti. E come per noi per tante altre persone che hanno fatto la notte con noi, questo è incredibile, perché abbiamo scoperto che già ci sono biglietti di curva in vendita su internet. E non va bene perché così è scorrettissimo. Non aggiungo altro se no comincio a non essere più una signora. C'è stato uno sciacallaggio di persone che non gli serve il biglietto per rivenderlo maggiorato, una curva adesso la stanno vendendo a 400 euro su internet".