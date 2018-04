Sicurezza, il presidente della Toscana: necessari 20mila agenti

Tesla sospende nuovamente la produzione della "Model 3"

New York, (askanews) - Tesla sospende nuovamente la costruzione dell'attesa "Model 3", l'utilitaria elettrica ideata per un pubblico ampio. Dopo avere già bloccato la produzione per una settimana a febbraio, il costruttore di auto elettriche americano ha confermato che la produzione questa volta si fermerà 4 giorni per rivedere la linea di montaggio. L'azienda con sede a Palo Alto, in California, ...