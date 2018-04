Vinitaly 2018, il punto sulla "viticoltura eroica"

Verona (askanews) - Roberto Gaudio, presidente del Cervim (Centro di Ricerca, Studi e Valorizzazione per la Viticoltura Montana), ha fatto il punto sulla viticoltura eroica e la sfida compiuta dai viticoltori d'Italia da Nord a Sud.

"Siamo qui nel padiglione del Prosecco Valdobbiadene Docg - ha evidenziato Roberto Gaudio - per un confronto sulle viticoltura eroiche italiane. Partendo dalle Alpi, Valle d'Aosta, Valtellina, la zona di Valdobbiadene per arrivare fino all'isola di Pantelleria. Ricordo che il termine eroico è stato riconosciuto per la prima volta inserito in un testo normativo nella legge quadro sulla vite e sul vino. Questo è un passaggio molto importante perché è l'unico caso in Europa in cui finalmente il termine eroico è stato inserito in un testo normativo. Stiamo aspettando il decreto attuativo di questo articolo per la salvaguardia dei vigneti eroici".

Ma quali caratteristiche deve avere un vitigno per essere definito "eroico"? È sempre il presidente del Cervim a raccontarlo. "I vigneti eroici come definiti dal Cervim devono essere situati in altitudine superiore ai 500 metri, oppure pendenza del terreno superiore al 30 per cento, oppure vigneti terrazzato oppure sistemi viticola delle piccole isole. Queste sono le quattro caratteristiche, ne è sufficiente una per essere considerata viticoltura eroica.

I territori sono molto diversi eppure tutti hanno saputo investire nella loro particolarità come ricorda ancora Gaudio. "Il confronto tra differenti realtà della viticoltura eroica- ha proseguito - è sempre interessante per valorizzare al meglio gli aspetti e le caratteristiche dei territori così differenti tra loro, vallate alpine e aree insulari costiere, accomunate perì dal binomio vincente, paesaggi viticola eroici e turismo, strategico per l'economia di questi territori".

Questo, ha concluso Gaudio, sarà anche il tema centrale del Sesto Congresso Internazionale sulla Viticoltura eroica in programma dal 26 al 28 aprile 2018 a Tenerife (Isole Canarie).