Arezzo, botte ad anziani in casa di riposo: incastrati dai video

Trento Smart City Week: tecnologie per una cita più semplice

Trento (askanews) - Le città intelligenti diventano, per chi le abita, più desiderabili, partecipate, efficienti, insomma: più vivibili. Ma il percorso per integrare tecnologie innovative nel vissuto collettivo dei contesti urbani è lungo e complesso. La Trento Smart City Week ha offerto un'importante vetrina sulle tecnologie digitali già sviluppate in questa prospettiva e su quelle ancora allo ...