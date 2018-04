Entro venerdì sì o no di Casellati per governo centrodestra-M5S

Roma, (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati un mandato esplorativo per sondare entro venerdì sulla possibilità di una formazione di un governo centrodestra-Cinque stelle. Lo ha formalizzato il Quirinale attraverso il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti che ha letto un comunicato al termine del colloquio di trenta minuti nello Studio alla Vetrata del Colle, tra il Capo dello Stato e la presidente del Senato.Mandato esplorativo con perimetro predefinito alla presidente del Senato

"Il presidente della Repubblica ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati il compito di verificare l'esistenza di una maggioranza parlamentare tra i partiti della coalizione di centrodestra e il Movimento 5 Stelle, e di un'indicazione condivisa per il conferimento dell'incarico di presidente del Consiglio per costituire il governo. Il presidente ha chiesto alla presidente del Senato di riferire entro la giornata di venerdì", ha detto Zampetti.

A seguire la breve dichiarazione di Casellati: "Ho ringraziato il presidente per la fiducia accordatami. Intendo svolgere questo incarico con lo stesso spirito di servizio che ha animato in queste settimane il ruolo di preidente del Senato. Sarete informati del calendario degli incontri che avverranno in tempi molto rapidi".