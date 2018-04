Il caffè in capsule piace sempre di più: Lavazza lancia Tiny

Milano (askanews) - Le macchine per caffè in capsule conquistano sempre più il cuore degli italiani, che ripongono volentieri la moka in soffitta. In prima fila, neanche a dirlo, a spingere questo mercato ci sono proprio le nuove generazioni. A loro si rivolge anche Lavazza con Tiny, la nuova macchina per l'espresso dall'anima pop che l'azienda torinese ha deciso di lanciare nella settimana più effervescente per Milano, quella del Salone del Mobile. Pietro Mazzà

responsabile marketing settore capsule Lavazza: "E' una macchina importante perchè si inserisce in quel segmento più importante in Italia che sta sotto i 70 euro che oggi rappresentano il 75% del totale delle macchine vendute in Italia. E' una macchina particolare che si rivolge a un pubblico giovane e attento al design e alle dinamiche legate a settori come quello della moda non a caso il lancio avviene in collaborazione con Toilettepaper che nasce dal genio creativo di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari".

Con Tiny Lavazza amplia la propria gamma di macchine a Modo Mio lanciando, nel mercato del porzionato, un modello semplice da usare con un'estetica ricercata: "Abbiamo sei nuovi colori lanciati per questa macchina con alcuni colori più inusuali e pop. L'edizione limitata della Tiny si declina in due colorazioni molto particolari un rosa e un blu ed è connotata da elementi grafici molto legati al mondo di toilettepaper".

Tiny, che si è aggiudicata il Red Dot Award, viene lanciata contemporaneamente in tre mercati Italia, Gran Bretagna e Australia, cavalcando quell'onda positiva che investe il mercato delle capsule. "Il single server è um mercato che continua a crescere importante per Lavazza. In Italia abbiamo una quota del 31% a valore, che è una quota importante è un mercato molto dinamico trainato dalle nuove generazioni che sono il target principale del porzionato e cresce in tutte le categorie. Cresce a doppia cifra da diversi anni, in Italia ha superato il milòione di macchine vendute all'anno e anche le capsule hanno superato il miliardo nella grande distribuzione. Un mercato molto dinamico che essendo trainato dalle nuove generazioni ha motivo di crescere nei prossimi anni".